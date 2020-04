Covid-19: primo contagio a Cetara, secondo caso a Casal Velino

Crescono i contagi da Covid-19 nel salernitano. Primo caso registrato a Cetara, per iniziare: a comunicarlo, il sindaco Roberto Della Monica. "Purtroppo questa giornata segna anche il primo caso positivo a Cetara, contratto in ambiente di lavoro e si trova, fortunatamente, in isolamento a casa. - ha detto il primo cittadino- Ho attivato, da subito, tutte le procedure previste dal protocollo sanitario per l'emergenza in atto. Oggi più che mai, Vi chiedo come un fratello di restare a casa. La situazione è monitorata, e con l'impegno di tutti dobbiamo fare in modo che rimanga l'unico caso".

L'appello del sindaco per la concittadina contagiata

Vi chiedo, altresi, di avere massimo rispetto e solidarietà per la nostra concittadina a cui facciamo un grande in bocca al lupo. State a casa

Il secondo caso a Casal Velino

È risultato positivo il tampone di un giovane di Casal Velino rientrato dalla scuola Carabinieri di Torino. Il ragazzo è in isolamento presso la sua abitazione, insieme alla famiglia. A rassicurare i cittadini sulla situazione, il sindaco Silvia Pisapia: “Precisiamo che la persona interessata è già in quarantena dalla data del 14 marzo e, pertanto, non risultano contatti da censire”.