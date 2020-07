Covid-19, controlli dei Nas: chiusa casa di riposo nel salernitano

Chiuse dai Nas tre case di riposo per anziani a Napoli, Salerno e Trapani, denunciati i titolari di altre strutture e comminate sanzioni. Questo il bilancio dei controlli per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, eseguiti in diverse parti d'Italia dai Carabinieri dei Nas, come riporta il sito del ministero della Salute.

Il blitz

Il Nas di Salerno, impegnato nei controlli alle strutture per anziani, ha scoperto una struttura ricettiva, situata in Costiera Amalfitana e su cui vige il massimo riserbo, trovata priva della prevista autorizzazione. Per tale motivo, l'Autorità Sanitaria competente ha disposto la cessazione dell'attività ricettiva e la conseguente ricollocazione dei degenti in strutture idonee.