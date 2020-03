Coronavirus, chiude la farmacia a Pollica: dipendente figlia dell'insegnante risultata positiva

Una delle operatrici della farmacia di Pollica potrebbe essere stata esposta al contagio del virus Covid-19, attraverso un contatto con il caso positivo di Agropoli. Si tratta, infatti, della figlia della donna risultata positiva al test, che, nella giornata di ieri, è stato inviato all’ospedale “Cotugno” di Napoli, i cui risultati, però, si conosceranno soltanto nel primo pomeriggio di oggi.

Il caso

A spiegare la situazione è direttamente il sindaco del comune cilentano Stefano Pisani: “Abbiamo già ricostruito tutti contatti a Pollica dell'operatrice di turno in farmacia, individuandone gli orari di lavoro e uno per uno i singoli clienti della farmacia, in modo da poter rapidamente intervenire qualora fosse necessario. Lei - aggiunge - aveva già adottato tutte le precauzione prescritte, come l'uso dei guanti, l'accesso controllato e la distanza di sicurezza per cui è molto improbabile che possa aver contagiato qualcuno degli utenti della farmacia”. Il primo cittadino ha chiesto al proprietario della farmacia di tenere chiuso l'esercizio, previa sanificazione che si terrà nella giornata di domani, per poi riaprire rapidamente previo parere delle strutture Asl competenti.

Il messaggio ai cittadini: