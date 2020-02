Allerta Coronavirus, i sindaci chiudono le scuole: la mappa dei comuni

Dopo i sindaci di Angri e Buccino, altri sindaci della provincia di Salerno si stanno mobilitando per prevenire anche nelle scuole eventuali contagi del Coronavirus. Questa mattina il primo cittadino di Eboli Massimo Cariello ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 29 febbraio.

I comuni dell'Agro

A Sarno, invece, il sindaco Giuseppe Canfora ha annunciato che, da domani, partiranno le operazioni di bonifica in tutti gli istituti scolastici. A Pagani, invece, il sindaco facente funzioni dimissionario Anna Rosa Sessa ha partecipato ad una riunione con i capigruppo, la Protezione Civile e la Croce Rossa per stilare un’ordinanza (pubblicata sulla pagina Facebook del Comune) con le regole che la popolazione dovrà seguire per prevenire eventuali contagi. Stessa decisione è stata presa, in sinergia, dai sindaci di Nocera Inferiore (Manlio Torquato), Nocera Superiore (Giovanni Cuofano), Castel San Giorgio (Paola Lanzara), Roccapiemonte (Carmine Pagano) che fanno parte del Comitato del Distretto Sanitario 60 attraverso un avviso pubblico.

In aggiornamento

