Coronavirus, chiudono le scuole nelle due Nocera e il Comune a Pagani

Scatta la linea dura nei comuni dell’Agro nocerino sarnese per prevenire la diffusione del Coronavirus.

A Nocera Inferiore

Con un’apposita ordinanza il sindaco Manlio Torquato ha disposto la chiusura di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale dalla giornata di oggi fino a data da destinarsi. Il provvedimento è stato trasmesso ai dirigenti scolastici per gli adempimenti di competenza, ma anche perché – si legge nell’ordinanza – “dovranno adottare tutte le necessarie misure di applicazione di modalità smart working (lavoro agile) con telelavoro ecc.., per le attività da svolgere al proprio domicilio o in modalità a distanza, come indicato dal Dpcm dell’11 marzo scorso”.

A Nocera Superiore

Anche in questo comunale il primo cittadino Giovanni Maria Cuofano ha ordinato la chiusura degli uffici amministrativi delle scuole cittadine con lo svolgimento delle attività a distanza. Non solo. Ma, attraverso una nuova ordinanza, da oggi ha disposto “l’obbligo a chiunque faccia ingresso nel comune di Nocera Superiore, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, di procedere all’isolamento domiciliare, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi ma anche per i soggetti asintomatici se residente o domiciliati in Nocera Superiore, al proprio medico di base, all’azienda Asl competente al seguente indirizzo email: dp.sep@pec.aslsalerno.it, dp.sep@aslsalerno.it. al fine di adottare i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria, al sindaco al seguente indirizzo email: protocollo@comune.nocera-superiore.sa.it. In particolare, le persone sottoposte ad isolamento fiduciario devono attenersi alle seguenti prescrizioni: mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; divieto di contatti sociali; divieto di spostamenti e/o viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi; osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti)".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Pagani

Nella città di Sant’Alfonso, invece, è stata disposta la chiusura di tutti gli uffici comunali.

La guida >>> Cosa fare in isolamento domiciliare