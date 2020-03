Coronavirus, chiudono alcune strade tra Nocera Inferiore e Pagani

Alla luce della diffusione sempre più crescente dei contagi di Coronavirus anche nel territorio dell’Agro, l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha deciso di chiudere alcune strade di collegamento con la città di Pagani.

Le strade

In particolare, dalle 12 di domani (giovedì 26 marzo 2020) saranno interdette al traffico via Del Rosto fino al civico 30/1, via Urbano VI dall’intersezione di via Mangioni, via Sant’Alfonso e via Giovan Battista Scalfati, dall’intersezione con via dei Macinanti. In tali arterie saranno collocate delle transenne per impedire l'accesso ai veicoli e potranno essere rimosse dalle autorità competenti soltanto per validi motivi di necessità.