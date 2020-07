Covid-19, chiusa filiale di Poste Italiane di via De Granita

La filiale di Poste Italiane di via Paolo De Granita, a Salerno, è stata momentaneamente chiusa in via precauzionale, alla luce dell’aumento dei contagi registratosi nel quartiere Carmine.

I casi

Ai cinque casi registrati negli ultimi giorni, se ne sono aggiunti altri cinque emersi dai laboratori del Ruggi e dell’ospedale di Eboli. Si tratta del titolare del bar di via De Granita e dei due figli; di una persona riconducibile al barista di via Don Bosco e appunto di un dipendente delle Poste della zona alta del quartiere. In precedenza, erano risultati positivi una dipendente di una banca di via Prudente, il un barica di via Don Bosco, un amico di quest’ultimo, un pasticciere di Battipaglia che lavora in un bar a via De Granita. Sempre qui è risultata positivo, l’altro giorno, la moglie del titolare del locale. Complessivamente, sono dieci i casi nel rione Carmine.