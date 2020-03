Coronavirus, altri cinque pazienti positivi in Campania

La task force della Protezione Civile della Regione Campania comunica che, nella giornata di oggi, sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno di Napoli, 22 tamponi.

I nuovi casi

Sono 5 i tamponi risultati positivi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Il numero dei casi di positività al Covid19 salgono dunque a 22 nella nostra regione, mentre a livello nazionale il numero totale aggiornato ha raggiunto quota 1577.

A Salerno riaprono le scuole

Intanto domani (lunedì 2 marzo) riapriranno le scuole nella città di Salerno. Sono stati completati, infatti, nelle ultime ore gli interventi di igienizzazione e sanificazione nelle scuole cittadine in materia di prevenzione contro il Coronavirus