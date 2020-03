Città deserte mai viste in orario di punta: il tour di Gerardo Scafuro

Città deserte mai viste in orario di punta. Il fotografo Gerardo Scafuro ha fatto, tra le 16 e le 17.30 circa, un tour tra alcuni comuni della provincia. E, munito di macchina fotografica, ha potuto constatare di persona come la stragrande maggioranza dei residenti, fortunatamente, sta rispettando il divieto di uscire dalle abitazioni per prevenire la diffusione del Coronavirus. Scafuro – come mostra la gallery – ha fatto tappa a Cava De' Tirreni, Nocera Inferiore, Castel San Giorgio, Baronissi e Salerno.

