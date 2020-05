Covid-19, sorpresi a prendere il sole sulla spiaggia a Salerno: bagnanti multati

Nonostante i ripetuti appelli ad evitare qualsiasi forma di assembramento, c’è chi, anche a Salerno, continua a non rispettare le nuove normative anti-Coronavirus. Oggi, infatti, diverse persone (come mostra il video in basso) sono state sorprese mentre prendevano insieme il sole e facevano il bagno nello specchio d’acqua che bagna la spiaggetta del porticciolo di Pastena.

Il blitz

La loro presenza, però, non è sfuggita alle moto d’acqua della Polizia di Stato che, quotidianamente, perlustrano il litorale cittadino. Immediatamente sono intervenuti sull’arenile identificando i presenti, multandoli e facendoli andare via. Qualche minuto dopo, però, altri bagnanti sono ricomparsi sulla spiaggetta sotto gli occhi increduli dei residenti.

