Covid e cibo, la Regione chiarisce: "Consegne ok per pub, vinerie, kebab"

La Regione Campania ha fornito una ulteriore precisazione in merito agli orari di consegna a domicilio per le attività di ristorazione, con particolare riferimento a pub, vinerie e kebab.

Info utili

In ordine al punto 3.del dispositivo, relativo alle attività e ai servizi di ristorazione, approvato a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, "si precisano - è scritto nella nota - gli orari di esercizio con consegna a domicilio. Quanto ai bar, pasticcerie e gelaterie agli stessi annesse, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 2,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata. Tutti gli altri esercizi, ivi compresi i ristoranti, le pizzerie e le gelaterie che non sono annesse a bar e a pasticcerie, i pub nonché vinerie, keebab e similari, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.