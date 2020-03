Coronavirus: a Nocera Superiore, Consiglio Comunale in diretta skype

Si svolgerà con una call in videoconferenza skype il Consiglio comunale a Nocera Superiore, in agenda per domani, venerdì 20 marzo. In primo piano, su proposta del sindaco Cuofano, il punto relativo alla proroga dei termini di pagamento dei tributi locali e la sospensione delle rate Tari, Cosap e Cimp. La modalità web è stata adottata in ottemperanza al DPCM dell’08.03.2020 ed al DPCM del 16.3.2020 relativi all’emergenza epidemiologica del CODIV 19 al fine di coniugare il lavoro istituzionale e la sicurezza.

I dettagli

L’aula consiliare, dunque, sarà allestita in maniera virtuale attraverso la call che sarà avviata dal presidente del Consiglio, Michele Genco, l’unico ad essere fisicamente a Palazzo di Città insieme al segretario generale ed al sindaco Giovanni Maria Cuofano. All’esame del Consiglio comunale verranno portati solo gli argomenti non differibili ed urgenti, quali le variazioni di Bilancio (art.175 del TUEL), mentre per tutti gli altri (interrogazioni ed interpellanze) è stato previsto il rinvio ad una successiva seduta. La modalità straordinaria adottata per consentire lo svolgimento del Consiglio in piena emergenza CODI-19 si è resa necessaria in assenza di norme specifiche in grado di sospendere l’attività dell’Amministrazione concedendo deroghe agli atti di natura amministrativa e gestionale.

