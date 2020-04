Covid-19, il Consorzio Qualità Salerno dona frutta e ortaggi alle parrocchie

Questa mattina il presidente del Consorzio Q.S. Qualità Salerno Sabato Pecoraro ha consegnato alla parrocchie salernitane, che operano in diverse zone della città, la raccolta solidale di frutta, verdura ed ortaggi, effettuata dagli operatori del Mercato Ortofrutticolo. a favore delle persone e le famiglie, che vivono un particolare disagio sociale ed economico, determinato dall’emergenza del Coronavirus,

I presenti

Alla consegna erano presenti il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore al commercio Dario Loffredo che hanno espresso parole di grande elogio per i soci del Consorzio e per il presidente Pecoraro per il grande gesto di solidarietà verso la città ed i cittadini di Salerno. Non ha fatto mancare la sua partecipazione , con un messaggio, il deputato Piero De Luca, impegnato in altri riunioni.

Il commento di Pecoraro:

“ Ci è sembrato doveroso che, anche in occasione della Santa Pasqua, aderire all'invito che ci hanno formulato il Primo Cittadino Napoli e Loffredo, è stato un ulteriore gesto di attenzione e sensibilità verso la cittadinanza, che abbiamo fatto volentieri grazie al gran cuore dei colleghi. Desidero ricordare che il Consorzio, già nei giorni scorsi aveva aderito ad appelli da parte di altri Comuni ed Associazioni di volontariato, nonostante il momento di crisi che attanaglia il nostro comparto, infatti a causa della pandemia, abbiamo raggiunto un calo delle vendite fino al 60%”.