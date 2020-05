Coronavirus, 4.668 contagi in Campania: l'ultimo bollettino della Regione

Sono 4.668 i contagi da Covid-19 in Campania, su 136.261 tamponi effettuati. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha fornito i dati della giornata: 14 su 4.717 i pazienti positivi sottoposti agli esami oggi. Al Ruggi di Salerno, in particolare, sono stati analizzati 698 casi, di cui 1 solo risultato positivo.

Il report degli ospedali

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 701 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 698 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 65 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 672 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 188 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 191 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 91 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 747 tamponi di cui 4 risultati positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 207 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 40 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Laboratorio del Ceinge: sono stati esaminati 446 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 528 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Caserta: sono stati esaminati 43 tamponi, nessuno dei quali positivo.