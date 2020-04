Covid-19: 602 contagi nel salernitano, i dati provinciali

Giungono i dati provinciali dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-2019. Come è noto, fino alle 23.59 di ieri, 3.988 i contagi in Campania, su 46.294 tamponi effettuati. In tutto, 300 le persone decedute e 643 le guarite, (di cui 526 totalmente e 117 clinicamente). Nel salernitano, quindi, si contano ad oggi 602 contagi.

​I dati dei casi positivi per provincia

Provincia di Napoli: 2.130 (di cui 829 Napoli Città e 1301 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 602

Provincia di Avellino: 425

Provincia di Caserta: 397

Provincia di Benevento: 167

Altri in fase di verifica Asl: 267

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.