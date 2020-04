Covid-19, due guarigioni e un nuovo decesso a Nocera. Torquato: "Indagine interna all'ospedale"

Due guarigioni e un nuovo decesso da Covid-19 all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Ad annunciarlo è il sindaco Manlio Torquato che, ancora una volta, torna a soffermarsi sulla questione legata alla diffusione del virus nel reparto di Chirurgia. "Al netto di qualche post retorico di avvocati un po' fighetti di settimane fa, sulla difesa a oltranza dei medici impegnati nell'emergenza, mi chiedo cosa si debba pensare dinanzi a ben cinque deceduti (sui 7 complessivi di Nocera) venuti fuori da li".

L'appello

Il primo cittadino chiede ai vertici dell'Asl, a seguito di quest'ultimo decesso, ai aprire un'indagine interna al nosocomio. "Oltre al numero ancora imprecisato di contagiati, sempre li, tra contatti diretti o indiretti, senza i quali noi ed altri Comuni del comprensorio registreremmo numeri da Svizzera, di assoluto controllo territoriale, quale è. Mi chiedo - si domanda Torquato - cosa si possa mai dire alle famiglie, ai loro cari, alle stesse vittime: che erano vecchi o già ammalati o che sono stati sfortunati? Credo, invece, che fuori da ogni retorica e con tutte le giustificazioni e le garanzie possibili in cui, chiarisco, crediamo fino in fondo e per principio, di quel che speriamo sia stata solo una tragica fatalità, sia il caso che la Direzione Sanitaria svolga un indagine interna, seria, spiegare cosa sia davvero accaduto. Lo dobbiamo alla verità, al rispetto per le persone e ad una sanità che sia fino in fondo al di sopra di ogni comprensibile dubbio" conclude Torquato.