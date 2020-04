Covid-19: nuovi contagi a Scafati, Vietri, San Gregorio, Angri, Cava e Fisciano

Sale, il numero dei contagi da Covid-19 nella nostra provincia. A Fisciano, per iniziare, c’è un quarto cittadino residente nella frazione Lancusi che purtroppo, è risultato “positivo” al tampone covid-19. A comunicare il nominativo del paziente, il sindaco Vincenzo Sessa: "Si tratta del signor Gerardo Galdieri che ringrazio per il consenso alla divulgazione del nome. Attualmente è a casa con la moglie, unica convivente che è stata messa in quarantena domiciliare, le sue condizioni non destano preoccupazione. - ha fatto sapere il primo cittadino - Abbiamo ricostruito i pochissimi contatti avuti nel periodo di monitoraggio previsto e provveduto a comunicare, in sinergia con la competente Asl, ai Sindaci di riferimento, essendo lo stesso a casa dal 12 marzo e lavorando nella provincia di Napoli". Intanto, due nuovi tamponi positivi al Covid 19 a Cava, su un totale di undici test di cui si sono avuti gli esiti. "Uno dei due nuovi casi ha richiesto il ricovero ospedaliero.Siamo pertanto a 22 casi, compresi un deceduto ed una persona fortunatamente guarita ma è ragionevole pensare che, nei prossimi giorni, ci potremmo trovare di fronte ad ulteriori casi positivi visti i numerosi tamponi in programma. - ha detto il sindaco Servalli - Per ognuno si sono avviate le attività previste dal protocollo".

Gli altri contagi

Intanto, ad Angri, il sindaco Cosimo Ferraioli ha reso noti altri due casi positivi: ora sono 8 in tutto i contagi in città. Mentre a Vietri, su sedici tamponi effettuati ieri tredici negativi. "Purtroppo abbiamo tre nuovi positivi. I casi di concittadini attualmente contagiati da Covid19 salgono sul nostro territorio a dodici", ha osservato il sindaco Giovanni De Simone. Ancora, un nuovo caso positivo è stato registrato a San Gregorio Magno e il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, ha reso noti altri due contagi in città. "Non siamo l'unico comune dell'Agro a registrare un incremento, seppur lieve, dei contagiati. - ha osservato il primo cittadino - Ci era stato, d'altro canto, preannunciato dalle autorità sanitarie e dall'unità di crisi regionale che questa settimana e l'altra ancora avremmo avuto altri positivi sul territorio, anche considerando il gran numero di tamponi che l'Asl sta effettuando Non c'è motivo di allarmarsi. Se continuiamo a fare la nostra parte, restando a casa e rispettando scrupolosamente le disposizioni che ci sono state fornite, non abbiamo motivo per preoccuparci. Stare in casa vuol dire lasciar fuori il virus, tenerlo lontano da noi e dalle nostre famiglie".

L'appello del sindaco di Scafati

Dobbiamo tener duro, senza scoraggiarci. E, cortesemente, non date credito a chi cerca di allarmarvi. Mi rendo conto che sui social ci sono molti leoni da tastiera che si divertono a creare allarmismi, a sfruttare il momento per fare politica. Tutto questo è assolutamente vergognoso. In questo momento dobbiamo restare uniti, far fronte comune contro questa emergenza. E ringrazio tutti coloro che l'hanno capito. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Solo se continueremo cosi, potremo farcela! Non devo nascondervi nulla, vi sto aggiornando ogni giorno perché è giusto che voi sappiate, ma allo stesso tempo vi chiedo di mantenere la calma, di avere fiducia in me. Riusciremo a venirne fuori.