Coronavirus: nuovi contagi a Nocera e Fisciano

Nuovi casi di contagio nel salernitano. Per iniziare, nella frazione Villa di Fisciano è risultato “positivo” al tampone covid-19 un secondo cittadino. "Le sue condizioni non destano preoccupazione ed è attualmente ricoverato all’ospedale Fucito di Mercato S. Severino - ha detto il sindaco Vincenzo Sessa - La famiglia, già dai primi sintomi del contagiato, è stata preventivamente messa in quarantena domiciliare. Abbiamo da subito ricostruito i contatti avuti nel periodo di monitoraggio previsto e provveduto a comunicare, in sinergia con la competente Asl, ai Sindaci di riferimento, i pochissimi contatti avuti, essendo lo stesso a casa in ottemperanza alle disposizioni Governative".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contagio a Nocera

Intanto, il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha fatto sapere che c'è una terza persona contagiata: ora è in ospedale e al momento sta bene. Il primo cittadino ha anche ricordato che è attivo un servizio sociale gratuito per le fasce sociali deboli: generi alimentari di prima necessità, farmaceutico, supporto psicologico, sospensione tributi comunali tutti fino al 31 maggio, nonchè il fondo di euro 50mila per l'emergenza covid 19 ed è in corso la raccolta generi alimentari presso la protezione civile. Inoltre, un commerciante cinese (viale S. Francesco) doterà gratuitamente il Comune di Nocera Inferiore di alcune mascherine e partirà lo screening ospedaliero massivo per la prevenzione al personale. La migliore arma, al momento, è ancora quella di restare a casa.