Covid-19, contagiato marito di assessore a Montecorice: guarita pediatra cilentana

Nuovo contagio e nuova guarigione da Coronavirus nel Cilento. Nelle ultime ore l’assessore comunale di Montecorice Filomena Lamanna ha comunicato la positività al virus del marito che lavora come infermiere a Napoli. L’uomo è asintomatico. Ora si trova in casa a Novi Velia, suo paese d’origine, in isolamento.

L'annuncio

Lamanna spiega: “Di conseguenza io stessa ed i nostri figli siamo stati posti in quarantena e siamo in attesa di sapere il risultato del test. Ritengo doverosa questa comunicazione sia a tutti voi sia all’Amministrazione comunale per il ruolo pubblico di assessore che ricopro. Non appena avrò i risultati provvederò a comunicarvi l’esito. Grazie per la vicinanza”.

La guarigione

Questa mattina, invece, il sindaco di Pollica Stefano Pisani ha rivelato, tramite la sua pagina Faceboook, che la pediatra risultata positiva al test lo scorso 14 marzo è guarita: “I tamponi di controllo effettuati sono risultati negativi. Una bella notizia per la nostra comunità”.

Test negativi

Intanto il sindaco di Capaccio Franco Alfieri ha annunciato che sono tutti negativi i nove tamponi effettuati sulle persone entrate in contatto con il giovane medico risultato positivo al Coronavirus giorni fa e che si trova al momento a Roma.