Covid-19: 3 contagi in Cilento, ma aumentano le guarigioni

Nuovi contagi si sono registrati a Padula, Polla e Perdifumo, ma si tratta di casi isolati e monitorati. Ma, sempre in Cilento e nel Vallo di Diano, non mancano buone notizie, come lo svuotamento del reparto Covid dell’ospedale “Curto” di Polla, dove "l'ultima donna ricoverata" presto potrà tornare a casa.

I ricoveri

Al “San Luca” Vallo della Lucania, intanto, come riporta Infocilento, si registra una situazione in notevole miglioramento: solo 2 i ricoverati.