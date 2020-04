Coronavirus, nuovi contagi in provincia di Salerno: i comuni coinvolti

Aumentano i contagi da Coronavirus, anche oggi, in provincia di Salerno. Partiamo dalla zona nord. Questa mattina il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano comunica che altri due residenti sono risultati positivi al tampone “a seguito di contatto con un operatore sanitario in servizio presso una Rsa”. “Fortunatamente – spiega - entrambi erano già stati isolati con ordinanza sindacale prima che avessimo notizia del tampone grazie alla ricostruzione dei contatti. E' fondamentale continuare a resistere: ora più che mai non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Nella Valle dell'Irno

Dall'esito di altri 14 tamponi effettuati sul personale sanitario dell'ospedale “Fucito” di Mercato San Severino, una dona residente nella frazione Curteri, è risultata positiva al Covid-19 (gli altri 13 hanno dato esito negativo) ed è attualmente ricoverata presso l'ospedale “Ruggi” di Salerno. A comunicarlo è direttamente il sindaco Antonio Somma: “Giungano a lei gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Siamo in attesa della comunicazione dell'esito degli altri tamponi effettuati e, come sempre, vi aggiornerò. Massima attenzione in questi giorni ed evitiamo la consueta abitudine di diffusione di false notizie”

Nella zona sud

Al termine delle analisi dei tamponi effettuati nella serata di martedì, altri tre cittadini (un uomo e due donne) residenti a Padula sono risultati positivi. Queste persone sarebbero collegate ad un altro abitante del comune valdianese che, lo scorso lunedì, è risultato positivo al test ed è tuttora ricoverato presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza. Le loro condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Salgono, dunque, a 131 i casi complessivi di contagio nel territorio valdianese.