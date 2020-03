Coronavirus al Ruggi, 4 casi di contagio a Salerno città

Il rapido contagio del Coronavirus sta mettendo in allarme l'intero territorio. In particolare, negli ultimi giorni, sono stati registrati i primi casi anche presso l'ospedale cittadino Ruggi di Salerno. Come rende noto la Tv Medica, si tratta di una donna ricoverata già dal 9 marzo scorso nel reparto di medicina ed ora posta in isolamento agli infettivi. L'altra persona è un uomo che è stato sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico al cuore e che proveniva dal reparto di emodinamica di Eboli. Si è scoperto che era stato a Codogno: il paziente ora si trova in isolamento in una stanza della torre cardiologica. Le persone che sono state a contatto con i due pazienti sono state intanto messe in quarantena.

I contagi

"Gli altri due contagi di Salerno città, poi, riguardano un maestro di ballo e una sindacalista. Anche in questo caso, si sta ricostruendo la catena dei contatti", ha aggiunto il direttore sanitario del Ruggi di Salerno, Angelo Gerbasio. La situazione, ad ogni modo, appare sotto controllo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.