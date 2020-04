Covid-19: 489 i contagi a Salerno e provincia, nuovo caso a Montesano sulla Marcellana

Sono giunti i dati suddivisi per provincia, forniti dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-2019. Fino a ieri, alle ore 23.59, i tamponi positivi sono risultati 3.268 su 27.784. Intanto, 221 i deceduti e 188 i guariti (di cui 111 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti), in Campania. Nel salernitano, fino a ieri notte, 489 i contagi.

​

I dati per provincia

Provincia di Napoli: 1.668 (di cui 714 Napoli Città e 954 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 489

Provincia di Avellino: 378

Provincia di Caserta: 349

Provincia di Benevento: 133

Altri in fase di verifica Asl: 251

​

Il nuovo caso

Infine, è risultato positivo al test anche un altro uomo di Montesano sulla Marcellana. Si tratta di una persona in isolamento domiciliare da qualche settimana e che sarebbe indirettamente collegata ad uno dei due raduni del Cammino Neocatecumenale tenuti ad Atena Lucana.