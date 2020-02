Coronavirus: al via il montaggio delle tende al Ruggi, disinfezioni in musei e biblioteche provinciali

Al via, da oggi, il montaggio delle tende esterne all’ospedale “Ruggi” nell'area attigua al Pronto Soccorso. Lì sarà possibile effettuare in sicurezza lo screening, verificando le condizioni delle persone con sintomi potenzialmente riconducibili ad una infezione da Coronavirus. In tal modo, dunque, saranno diversificati gli accessi dei pazienti, a seconda del caso, per scongiurare eventuali contagi.

Le sanificazioni proseguono

Ed intanto, sul territorio provinciale, continuano ad essere messe in atto azioni di prevenzione contro il Coronavirus. In particolare, la Provincia di Salerno ha predisposto interventi di disinfezione straordinaria di tutti gli immobili adibiti a luoghi di lavoro e in particolare di tutti i Musei e della Biblioteca provinciale.

Parla il presidente Michele Strianese

“Tale intervento è una misura precauzionale di prevenzione e protezione per tutti gli utenti delle nostre strutture, a iniziare da Musei e Biblioteca, ma anche del nostro personale al fine di contrastare l’eventuale diffusione del Coronavirus. Grazie alla fattiva collaborazione tra Provincia, Arechi Multiservice e Ditta incaricata, le operazioni di sanificazione ambientale si svolgeranno in orario di chiusura al pubblico, garantendo la regolare apertura di tutte le strutture, ad eccezione del Museo della Ceramica di Villa Guariglia, per il quale in data odierna è stata predisposta la chiusura anticipata alle ore 13.30"