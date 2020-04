Covid-19, donna contagiata a Mercato San Severino: l'annuncio del sindaco

"Un'altra nostra concittadina è risultata positiva al Covid-19". Lo annuncia il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, attraverso un post su facebook. La signora non ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità.

I dettagli

"Era già in isolamento insieme al nucleo familiare presso la propria abitazione in quanto 2 suoi familiari erano risultati positivi al Covid-19 - scrive il primo cittadino - Pertanto non ha avuto nessun ulteriore contatto. Giungano a lei gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Rinnovo l'invito a tutti a restare in casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili ed attenti, al fine di non disperdere quanto fatto fino ad oggi". Nel frattempo il Direttore Medico di Presidio ha comunicato che sono risultati tutti negativi i restanti 31 tamponi che erano in attesa di esito. I tamponi rientravano nei 288 complessivamente effettuati su personale sanitario e pazienti dell'ospedale Fucito.