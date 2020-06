Covid-19, nuovo contagio a Sala Consilina: il bollettino regionale

Sono 3 i nuovi casi positivi di Covid-19 in Campania. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Campania al termine della giornata odierna, nel corso della quale sono stati esaminati complessivamente 3.251 tamponi Il numero totale dei casi positivi in Campania si attesta sui 4.837, mentre quello dei tamponi, dall'inizio dell'emergenza, è di 226.553.

Nel salernitano

Un nuovo caso di Coronavirus si registra nel Vallo di Diano. Una donna di Sala Consilina, infatti, è risultata positiva al tampone e sarebbe legata ad una persona già guarita dal virus. La paziente in questione sta bene e si trova in isolamento domiciliare. Anche un anziano della casa di cura “Istituto Juventus” è stato nuovamente contagiato dal virus e si trova in quarantena. Intanto, l'esito del tampone, effettuato ieri ad un cittadino di Roccagloriosa, positivo al test sierologico, è risultato negativo. Anche se la notizia è circolata da fonti non ufficiali, prima di diramarla è stato necessario attendere il comunicato ufficiale, pervenuto alle 13.43. “Tale notizia rasserena gli animi di tutti. Si tratta di situazioni delicate e complicate da tanti punti di vista, alle quali questo difficile periodo che stiamo vivendo ci sta esponendo. La nostra dimensione Umana ne esce fortemente colpita e destabilizzata. Nessuno era pronto ad un tale stravolgimento dell'esistenza. Un pensiero affettuoso e sentito va alle persone interessate, che si sono trovate ad affrontare questa spiacevole esperienza” si legge in una nota del Comune.