Troppa gente sui pullman Busitalia, i sindacati scrivono al Prefetto: "Controlli"

Rafforzare i controlli sugli autobus di linea, perchè c'è presenza eccessiva di utenti, in spregio alla ordinanza emessa il 13 marzo dalla Regione Campania. La richiesta è stata firmata dalle segreterie provinciali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti.

La lettera

Le sigle sindacali hanno inviato una lettera a Prefetto, Questore, Comando provinciale dei carabinieri e polizia municipale. Viene chiesto di intensificare i controlli a bordo degli autobus: "Troppa gente sui pullman - scrivono - , utilizzati non per motivi di lavoro. Cospicuo numero di utenti che ne usufruiscono non per motivi legati alla stretta necessità. Auspichiamo intervento risolutore".

