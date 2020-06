Covid-19, tre nuovi contagi in Campania: i dati del bollettino

Tre nuovi contagi in Campania, fino alle 17 di oggi, su 1.414 tamponi eseguiti. Risultano 4.665 i casi su 272.874 pazienti attenzionati, nella nostra regione che in questo venerdì non ha registrato nuovi decessi, sui 431 totali.

Tre, poi, i guariti del giorno sui 4.070 complessivi (di cui 4.066 totalmente guariti e 4 clinicamente).