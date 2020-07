Covid-19, 1 nuovo contagio in Campania: i dati del bollettino

Un solo positivo, oggi, in Campania, su 1.344 tamponi effettuati. Dopo il dato di ieri che ha fatto allarmare i cittadini, dunque, ecco giungere numeri più incoraggianti, sebbene sia consigliabile la massima prudenza in questo periodo estivo, visti i numerosi rientri dalle vacanze e dai paesi d'origine di molte persone.

I dati

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dunque, rende noti i dati raccolti fino alla mezzanotte di ieri. Attualmente, in Campania 4.747 i contagi su 294.712: nessun decesso, oggi, sui 432 totali e 2 risultano i guariti sui 4.089 complessivi (di cui 4.088 totalmente guariti e 1 clinicamente).