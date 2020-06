Covid-19, 1 tampone positivo su 2.683 oggi in Campania: i dati del bollettino

Un nuovo caso positivo, oggi, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha fornito il punto alle ore 17 di oggi: 1 contagio su 2.683 tamponi effettuati.

I dati

In Campania, dunque, sono 4.614 i casi su 258.207 test effettuati (il dato include anche i 12.862 tamponi dello screening sulle commissioni d'esame e il personale scolastico con 0 positivi). Intanto, una persona è deceduta in questo mercoledì su un totale di 431 vittime, mentre 15 sono le persone guarite su un dato complessivo di 3.925 (di cui 3.918 totalmente e 7 clinicamente guariti).