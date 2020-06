Covid-19, 1 solo nuovo caso in Campania: i dati del bollettino

Un solo caso positivo su 5.624 tamponi esaminati, oggi, in Campania. L'Unità di Crisi della Regione ha fornito i dati della giornata: in Campania si registrano 4.609 contagi su 240.290 test effettuati.

I dati in provincia

Come è noto, infine, restano 689 i positivi al Covid-19 nel salernitano dove, in questo sabato, non sono stati registrati nuovi casi.

​