Covid-19, nessun nuovo contagio in Campania: i dati del bollettino

Zero nuovi contagi, oggi, in Campania: l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fornito il punto della situazione alle ore 17 di oggi. Su 1.535 tamponi, in questa domenica non è stato riscontrato nessun caso positivo.

I numeri

Risultano, dunque, 4.665 i contagi in Campania, su 277.560 casi analizzati: oggi, nessun decesso sui 431 totali e nessuna guarigione sulle 4.071 complessive (di cui 4.071 totali e 0 cliniche).