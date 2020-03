"Misure di precauzioni al Ruggi, prima che sia tardi": l'urlo di Porcelli (Fials)

Spogliatoi condivisi, servizi igienici insufficienti nei reparti, niente camici di ricambio e assenza di dispositivi di protezione idonei, ad oggi, al Ruggi di Salerno. A fare il quadro della situazione è il segretario provinciale della Fials, Armando Porcelli che, attraverso la nostra testata, lancia un appello al Governatore Vincenzo De Luca:



"Apprezzo la tenacia del presidente De Luca nella lotta per contenere il contagio da Coronavirus, ma mi chiedo se sia stato o meno messo al corrente dal Commissario Coscioni sulla situazione del nostro ospedale. Attualmente, in particolare, stanno smontando il parcheggio nei pressi del'obitorio, per installare dei blocchi provvisori per la rianimazione: si può sapere come mai si è scelta quell'area per questa nuova struttura d'emergenza? Il Ruggi è un ospedale pieno di criticità e non è opportuno sventrarlo: c'è Torre Angellara che risulta a mio avviso una zona adatta ad ospitare il nuovo reparto di rianimazione, ad esempio.

Circa il personale sanitario del Ruggi, poi, posso dire che non è stato ancora messo in sicurezza e che l'ospedale rischia di fungere da luogo di contagio se non si provvede subito ad attrezzarlo ad hoc, formando anche il personale che è privo di indicazioni specifiche per la gestione dell'emergenza. In che modo si intende procedere? Spero che il Governatore De Luca, prima che sia troppo tardi, si affidi a chi conosce e intende risolvere i problemi del Ruggi: il nostro ospedale, e quindi tutti noi, siamo a rischio"