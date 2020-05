Covid-19, Santoro propone il "piano contenimento carestia"

Non solo emergenza sanitaria ma anche emergenza economica. Il covid è un nemico non solo della salute ma anche del portafoglio. Il consigliere comunale Dante Santoro propone il “Piano di Contenimento della Carestia”. Lo divide in cinque punti.

Il dettaglio

Il primo punto è l'abolizione tassa di occupazione suolo pubblico per gli esercizi commerciali per tutto il 2020. Segue la cancellazione delle rate della tassa sui rifiuti nei mesi di chiusura forzata da coronavirus. Ancora. "Abolizione canoni per immobili comunali in questi mesi di pandemia. Stop SOGET a data da destinarsi e senza cumulo -scrive Santoro con differimento delle rate. Fondo fitti e bollette per famiglie in difficoltà. Proposte concrete per contenere la carestia. Basta chiacchiere vogliamo fatti, l’amministrazione le accolga, perché la gente non ne può più".



