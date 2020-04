Covid-19, zero contagi in provincia di Salerno: il dato aggiornato dell'Asl

Per la prima, a Salerno e provincia, sono stati registrati zero contagi da Covid-19. Lo ha comunicato in una nota l'Asl di Salerno che ha anche fornito un utile vademecum per i cittadini (vedi allegato in basso ndr). Il dato incoraggiante è aggiornato alle 10 di oggi. Per ulteriori informazioni>>>Leggi qui

Di seguito, il grafico:

