Covid-19: 4.331 contagi in Campania, 5 nuovi casi nel salernitano

Sono 32 i nuovi contagi registrati oggi, su 2.697 test, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia ha fatto sapere che attualmente nella nostra regione 4.331 sono i casi positivi su 67.218 tamponi effettuati. Nel salernitano, fino a oggi pomeriggio, si contavano 645 pazienti affetti da Covid-19. E dai dati di questi sera, si è saputo che su 401 tamponi effettuati al Ruggi, 5 sono risultati positivi, mentre dai 42 test ad Eboli, nessun contagio è emerso. Oggi, dunque, in Campania, l'1,19% dei test è risultato positivo.

I dati dagli ospedali:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 615 tamponi di cui 9 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 111 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 158 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 138 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 137 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 58 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 717 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 49 tamponi, di cui 7 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 81 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 42 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 110 tamponi, di cui 4 risultati positivi.