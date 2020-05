Covid-19, solo 4 nuovi casi positivi in Campania: il bollettino

Dieci tamponi positivi al Coronavirus su 4.364 somministrati, oggi, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia ha reso noti i dati degli ospedali. Nessun caso si è registrato al “Ruggi” di Salerno e all’ospedale di Eboli. In Campania, dunque, 4.797 i casi su 198.033 test effettuati.

I dati degli ospedali:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 668 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 355 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 322 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 238 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 138 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 165 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 665 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola sono stati esaminati 479 tamponi di cui 4 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 120 tamponi di cui 1 risultato positivo;​​

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 344 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE/IZSM sono stati esaminati 460 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem: sono stati esaminati 105 tamponi di cui 2 risultati positivi;​

- Cardarelli/IZSM sono stati esaminati 249 di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Santobono Pausillipon: sono stati esaminati 16 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Azienda ospedaliera Luigi Vanvitelli di Napoli: sono stati esaminati 40 tamponi di cui nessuno risultato positivo.