Coronavirus, nessun nuovo contagio nel salernitano: i dati delle province

Restano 662 i contagi da Covid-19 nella provincia di Salerno. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologic​a ha comunicato il riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 di ieri.

Il dato regionale

Ricordiamo che il totale dei casi in Campania è attualmente di 4.459 su 83.592 test effettuati, con 362 persone decedute e 1.376 guarite (di cui 1342 totalmente guariti e 34 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione)

​

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.454 (di cui 922 Napoli Città e 1532 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 662

Provincia di Avellino: 462

Provincia di Caserta: 420

Provincia di Benevento: 182

Altri in fase di verifica Asl: 279