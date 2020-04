Covid-19, decessi e guariti: l'ultimo report in Campania

Sono 6 i decessi legati al coronavirus registrati in Campania nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sale così a 358. Crescono i guariti: sono 1.220, per un aumento di 100 unità rispetto a domenica 26 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Dei 1.220 guariti, 1.168 (+100) sono i totalmente guariti e 52 i clinicamente guariti. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di coronavirus in provincia di Benevento. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei 4.380 positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.405 (+16) di cui 903 (+9) a Napoli città e 1.502 (+7) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 656 (+4); in provincia di Avellino 451 (+11); in provincia di Caserta 417 (+1); in provincia di Benevento 177 (nessun nuovo caso). Sono 274 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.