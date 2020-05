Covid-19, oggi 16 positivi su 3.526 tamponi: i dati regionali

Sedici contagi su 3.526 tamponi effettuati, oggi, in Campania, con lo 0.45% dei positivi in più. Risultano, dunque, 4.684 i casi di Covid-19 nella nostra regione, a fronte dei 139.787 test somministrati. Va sottolineato che il dato della giornata include anche 9 positivi di Letino (CE), comune per il quale il Governatore Vincenzo De Luca oggi ha disposto la quarantena.

Ecco i dati provenienti dagli ospedali oggi:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 341 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 286 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: son​o stati esaminati 392 tamponi di cui 9 risultati positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 170 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 199 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 153 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 767 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 248 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;​

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 472 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 398 tamponi di cui 4 risultati positivi;.

...