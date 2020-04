Covid-19, 4.349 casi positivi in Campania: nuovo caso ad Angri

Sono 18 i nuovi contagi registrati oggi, su 1.509 test, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia ha fatto sapere che attualmente nella nostra regione 4.349 sono i casi positivi su 68.727 tamponi effettuati. Oggi, dunque, l’1,19% dei test è risultato positivo.

I dati ospedali

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 188 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 414 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 69 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 97 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 96 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 169 tamponi di cui 8 risultati positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 130 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 54 tamponi, di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 74 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 218 tamponi di cui 1 risultato positivo.

In provincia

Un caso si è registrato, in serata nel comune di Angri. “Questo genera anche un nuovo focolaio” fa sapere il sindaco Cosimo Ferraioli, che invita i suoi concittadini “ad avere un comportamento che eviti più possibile il contagio, nonostante l’apertura graduale dobbiamo preservare al massimo i sacrifici fatti finora”