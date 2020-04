Covid-19, 651 i casi positivi nel salernitano: i dati provinciali

Risultano 651 i casi positivi al Covid-19 nel salernitano, a fronte dei 4.331 i contagi in Campania, su 67.218 tamponi effettuati. Come conferma l'unità di crisi, risultano 345 i deceduti e 1.062 i guariti di cui 1004 totalmente guariti e 58 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.375 (di cui 889 Napoli Città e 1486 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 651

Provincia di Avellino: 440

Provincia di Caserta: 415

Provincia di Benevento: 177

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri in fase di verifica Asl: 273