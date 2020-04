Covid-19: 599 contagi nel salernitano, nuovi casi a Sala ed Angri

Sono 599, attualmente, i contagiati da Covid-19 nel salernitano: lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia. Fino alla mezzanotte di ieri, i positivi in Campania erano 3.951 su 43.697 test effettuati. Risultano 293, intanto, i deceduti e 631 i guariti (di cui 457 totalmente e 174 clinicamente).

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.109 (di cui 826 Napoli Città e 1283 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 599

Provincia di Avellino: 423

Provincia di Caserta: 393

Provincia di Benevento: 164

Altri in fase di verifica Asl: 263

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi contagi

Oggi, intanto, ancora un contagio da Covid-19 nella città di Sala Consilina: una donna di nazionalità straniera si trova in isolamento nella propria abitazione, ed è il secondo caso positivo della giornata. Contagio anche ad Angri, dove un infermiere, secondo quanto riporta Radio Alfa, risulterebbe positivo al Coronavirus: l'Avis ha quindi sospeso le giornate di donazione in programma per il 18 e il 25 aprile. L’uomo aveva seguito le donazioni del 9 aprile. E’ stato attivato il protocollo sanitario e sono stati informati i medici di base, volontari e personale sanitario presenti la settimana scorsa, per i quali è scattata la quarantena obbligatoria. Le donazioni saranno intanto possibili presso il centro trasfusionale dell’ospedale Umberto di Nocera Inferiore.