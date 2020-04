De Luca e Napoli al Ruggi: "Il Covid Hospital è pronto, rispettiamo tutti le regole"

Questa mattina il governatore della Campania Vincenzo De Luca, insieme al sindaco di Salerno Enzo Napoli, si è recato al Covid Hospital realizzato dalla Regione presso il “Ruggi d’Aragona”.

Il commento

Il primo cittadino ha elogiato il nuovo plesso che ospiterà i pazienti contagiati dal virus. “E’una struttura ben concepita ed organizzata che dà sicurezza a tutti noi per una risposta immediata alle eventuali criticità che dovessero manifestarsi nei prossimi mesi. Colgo l’occasione - ha aggiunto Napoli - per ringraziare il personale medico e paramedico delle nostre strutture ospedaliere per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo in questi mesi”.

L'avvertimento di De Luca:

"Ieri è stata la prima giornata nella quale abbiamo aperto, in due fasce orarie, alla mobilità dei cittadini. Chiariamo che non siamo tornati alla normalità: è semplicemente un modo per dare respiro alle famiglie dopo due mesi di chiusura. Ma non è il ritorno alla normalità e bisogna rispettare tre condizioni essenziali: la mascherina, sempre; lavarsi le mani, sempre; mantenere il distanziamento sociale di un metro e mezzo/due metri. Bisogna ricordare questi tre obblighi e rispettarli, sempre. Se si determinano nuovi assembramenti, noi corriamo il rischio di vedere riaccendersi l'epidemia. Bisogna essere estremamente responsabili. Non bastano le ordinanze se non c'è senso di responsabilità da parte dei cittadini".

