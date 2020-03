Coronavirus, De Luca annuncia: "Gara per ospedale in moduli prefabbricati"

"E' stata pubblicata stasera la gara per realizzare un ospedale di moduli prefabbricati, ognuno dei quali conterrà fino a 16 posti perfettamente attrezzati per la terapia intensiva”. Lo annuncia, in serata, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che, insieme agli uffici regionali e alla Protezione Civile sta gestendo l’emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Il governatore, in una nota, spiega: “E' uno dei capitoli essenziali del piano di Protezione Civile per rispondere in maniera adeguata anche a una eventuale crescita esponenziale del contagio. Lavoriamo per essere pronti e per evitare situazioni estreme com'e' accaduto al Nord, dove l'aumento del numero dei contagiati ha determinato situazioni drammatiche, con rischio di non poter assicurare assistenza ai pazienti. Abbiamo dunque deciso – conclude De Luca - di pubblicare nel piu' breve tempo possibile la gara, con procedure eccezionali, e con scadenza gia' nella giornata di domani”