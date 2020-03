Coronavirus, De Luca ai Prefetti: "Più vigilanza su spiagge e lungomare"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina, ha scritto al Prefetto di Napoli e a tutti i Prefetti della Campania chiedendo l’urgente attivazione di pattuglie delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate per “la vigilanza, anche in affiancamento alle Polizie Municipali, per l’azione di deterrenza e contrasto sul lungomare campano, nelle zone aperte e nelle località nelle quali sono stati rilevati i più frequenti assembramenti e fenomeni di mobilità ingiustificata”.

La altre richieste

Per ragioni di coordinamento organizzativo il governatore ha richiesto di conoscere il numero delle pattuglie messe a disposizione. Tra le raccomandazioni generali, De Luca ha rivolto inoltre un invito ai Comuni e alle Forze dell’Ordine affinché “domani vengano presidiati i lungomare e i luoghi tradizionalmente affollati di domenica, per evitare che vi siano assembramenti di persone non autorizzati”.

