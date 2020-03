Sorpresi in strada senza motivo ad Agropoli e Capaccio: scattano cinque denunce

Nel corso dei controlli della Polizia Municipale di Agropoli, diretta dal maggiore Carmine Di Biasi, nella serata di ieri, sono stati fermati e identificati due giovani che circolavano a piedi senza motivo in via Granatelle. Il controllo è stato effettuato dal vice comandante Sergio Cauceglia e da altri agenti.

I controlli ad Agropoli

I vigili urbani hanno prima identificato due ragazzi ventenni del posto. E, non avendo ricevuto motivi giustificativi in merito alla loro presenza in strada, anche in riferimento all’orario dell’accertamento, hanno redatto nei loro confronti, verbale di identificazione, dichiarazione o elezioni di domicilio. I due giovani – fanno sapere dal Comune - sono stati inoltre informati del “diritto di difesa e nomina del difensore di fiducia per il contestuale deferimento all’Autorità giudiziaria competente, per la violazione dell’art. 650 del Codice penale, in relazione ai provvedimenti dell’Autorità violati”. Gli stessi in osservanza alla disposizione di cui all’ordinanza numero 15 del 13 marzo 2020 del presidente della Giunta della Regione Campania, saranno avviati a cura dell’Uopc dell’Asl Salerno alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario”. Il sindaco Adamo Coppola ha dato direttiva al Comando di Polizia Municipale di disporre opportuni servizi di controllo, anche in orari notturni, con personale di servizio in borghese.

Il blitz a Capaccio

Nella serata di ieri altre tre persone sono state beccate mentre viaggiavano, a bordo di un'auto, senza un valido motivo. Si tratta di una coppia che abita nella frazione Matinella di Albanella e di un cittadino di nazionalità marocchina, residente a Parma ma domiciliato a Gromola di Capaccio. Tutti e tre sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria.