"Divieto di uscire", nuove denunce a Cava e a Pellezzano

Si susseguono, le trasgressioni alle norme del Coronavirus nel nostro territorio: due persone sono state denunciate a Cava de’ Tirreni dagli agenti della Polizia Municipale. I due erano seduti su una panchina in viale Garibaldi e non sono stai in grado di giustificare la loro presenza in strada, contravvenendo alle norme sugli spostamenti contenute nei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze della Presidenza della Giunta Regionale.

Il blitz

A Pellezzano, tre persone di una ditta di traslochi di Salerno sono state sorprese, questa mattina, in via Francesco Santamaria Amato, mentre effettuavano lavori di trasloco dall’appartamento di un privato. I tre sono stati immediatamente denunciati.

Parla il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra

“Dispiace apprendere che, nonostante la serietà di un’emergenza sanitaria in atto come mai accaduta prima, ci siano ancora soggetti incuranti di tutelare la propria salute e quella degli altri. Da questo punto di vista, le nostre forze dell’ordine saranno rigide senza fare sconti a nessuno. Dobbiamo cercare di capire che solo osservando le regole e le disposizioni emesse dal Governo Centrale possiamo riuscire a superare questa emergenza. Ragion per cui, non sarà tollerato alcun comportamento in barba alle regole attualmente in atto. Tuttavia, devo anche ammettere e rilevare che la maggior parte della popolazione sta rispondendo in maniera positiva osservando con scrupolosità l’imperativo dell’ #iorestoacasa. Ringrazio tutti, già da ora, per la collaborazione. Tutti insieme ne usciremo vincitori”.

Intanto, sempre a Pellezzano, è stata disposta da oggi la chiusura al pubblico dell'Isola ecologica, per limitare il più possibile gli spostamenti dei cittadini, evitare assembramenti e salvaguardare gli operatori. Nessuna variazione per il servizio di raccolta differenziata.