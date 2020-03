Sorpresi a passeggiare in strada: due denunce a Teggiano

Denunciate due persone a Teggiano: passeggiavano in strada e non hanno saputo addurre motivazione valida, al momento del controllo. E' scattata da alcune ore la task force nel Vallo di Diano: quattro paesi in quarantena, persone in isolamento domiciliare, i vigili urbani effettuano controlli a tappeto.

In Cilento e nei Picentini

In mattinata c'erano stati controlli e denunce anche ad Agropoli e Capaccio. Pure il sindaco di Pontecagnano Faiano ha annunciato tolleranza zero.

A Salerno

Indignazione e segnalazioni: i cittadini hanno denunciato la presenza di persone che passeggiano sulla spiaggia.

