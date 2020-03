Covid-19 a Salerno, denunciato titolare di supermercato: i dipendenti erano senza mascherine

Proseguono i controlli da parte della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine per far rispettare le nuove ordinanze di Comune, Regione Campania e Governo nazionale per prevenire la diffusione del Covid-19.

La task force

Nella giornata di ieri è stata denunciata una persona che proveniva dalla Valle dell’Irno senza un valido motivo. Non solo. Nei guai è finito anche il titolare di un supermercato della zona orientale del capoluogo per non aver dotato i suoi dipendenti delle mascherine.

Le multe

Intanto è in arrivo la sospensione delle cartelle di pagamento per multe non saldate e degli altri atti di riscossione per la durata dell’emergenza sanitaria. Il periodo di riferimento delle contravvenzioni non saldate è quello del terzo trimestre del 2015 per un totale di circa 4mila cartelle di pagamento congelate.